C'est l'histoire d'un héros balzacien, fortuné puis déchu, éditeur, séducteur, magnifique et sulfureux. Un " roi secret de notre époque " , et de quel royaume ! Car Jean-Pierre Mouchard, né dans l'ancien empire colonial, fut l'ami de Jean-Marie Le Pen et son associé, souvent. Et le patriarche d'une famille blessée, comme scindée par l'histoire. Conter le destin fitzgeraldien de cet homme et de son temps, c'est le projet de Laurent Joffrin, son fils ; et de Pauline Delassus, sa petite-fille - ensemble, ils nous offrent à quatre mains, libres et talentueuses, un projet étourdissant : une famille travaillée par le secret car, comme chacun sait, quand on ne dit rien, " les enfants savent " . On croisera en ces pages souvent éblouissantes, un administrateur en Indochine déchu ; son fils Jean-Pierre Mouchard, éditeur fortuné puis ruiné, en son domaine fastueux ou sur son bateau ; son fils Laurent, orphelin de mère très jeune, soixante-huit tard engagé et socialiste ; sa petite-fille Pauline, qui marche le dimanche avec " papy " , élégant, parfois ombrageux, et qui jette un regard aigü sur cette génération ; un ministre du Général de Gaulle, Edmond Michelet ; Jean-Marie Le Pen en maillot de bain et lisant Faurisson ; un arrière-grand-père assassin... Entrez dans cette famille, avec son cortège d'illusions, de secrets, d'amours cachées, de mots faussement adultes, de paix blessantes et de guerres intimes. Pauline Delassus et Laurent Joffrin réunissent ici les conflits du vieux pays français, en un magnifique récit lucide, plus romanesque que tous les romans.