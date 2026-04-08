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#Roman francophone

New York City Inferno

Simon Liberati

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New York, 1975. Truman Capote renonce à écrire son chef d'oeuvre et commence à s'autodétruire, tandis que Jackie Onassis et sa petite soeur Lee paradent dans la Cadillac verte d'Andy Warhol. Depuis sa chambre du Chelsea Hotel, Tainé Tcherepakine, androgyne toxicomane, vendeuse de disques et de pastilles aphrodisiaques, assiste à la faillite d'une génération d'artistes épuisée par les excès du spectacle, des drogues et du sexe. Non loin delà, du côté des punks du Lower East Side, il y a pourtant quelque chose dans l'air. Robert Mapplethorpe, influencé par le talent sauvage de Tainé, entame une oeuvre noire et brillante. Quant à Alexis, le dernier de la fratrie Tcherepakine, une vie vagabonde auprès de son nouvel amant le rapproche enfin de ses rêves littéraires.

Par Simon Liberati
Chez Stock

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Auteur

Simon Liberati

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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New York City Inferno

Simon Liberati

Paru le 08/04/2026

320 pages

Stock

22,00 €

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Scannez le code barre 9782234086340
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