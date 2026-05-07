La danse des flamants roses

Palestine. La mer Morte s'est évaporée. La maladie du sel dévore la région et menace l'humanité. Pourtant, là où étaient relégués des milliers d'habitants, survivent paysans, colons, soldats, prisonniers et ouvriers. Ensemble, ils rebâtissent une communauté. Des colonies de flamants roses s'installent. Une utopie naît. Romancière d'origine palestinienne, Yara El-Ghadban raconte la vie des hommes, des femmes et des enfants qui, face à l'histoire, à la violence et à l'exil, rêvent de demain. Elle vit à Montréal. L'un des textes fondateurs de la nouvelle humanité. C'est un grand livre. KEV LAMBERT, RADIO-CANADA Un magnifique texte, mi-roman mi-poème. ALEXANDRA SCHWARTZBROD, LIBERATION