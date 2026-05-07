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#Roman francophone

La danse des flamants roses

Yara El-Ghadban

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Palestine. La mer Morte s'est évaporée. La maladie du sel dévore la région et menace l'humanité. Pourtant, là où étaient relégués des milliers d'habitants, survivent paysans, colons, soldats, prisonniers et ouvriers. Ensemble, ils rebâtissent une communauté. Des colonies de flamants roses s'installent. Une utopie naît. Romancière d'origine palestinienne, Yara El-Ghadban raconte la vie des hommes, des femmes et des enfants qui, face à l'histoire, à la violence et à l'exil, rêvent de demain. Elle vit à Montréal. L'un des textes fondateurs de la nouvelle humanité. C'est un grand livre. KEV LAMBERT, RADIO-CANADA Un magnifique texte, mi-roman mi-poème. ALEXANDRA SCHWARTZBROD, LIBERATION

Par Yara El-Ghadban
Chez Mémoire d'encrier

|

Auteur

Yara El-Ghadban

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Littérature française

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La danse des flamants roses

Yara El-Ghadban

Paru le 07/05/2026

280 pages

Mémoire d'encrier

13,00 €

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Scannez le code barre 9782898721014
9782898721014
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