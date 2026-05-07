Le revers de la médaille

Du modeste coureur du dimanche à l'athlète professionnel qui arpente la planète en classe affaires, le sport est devenu une industrie florissante : matériel, infrastructures, nourriture, déplacements, diffusions en mondovision, merchandising, tourisme... On est bien loin de la tempérance promue par Pierre de Coubertin ! Mais quel est l'impact environnemental de ce déferlement mondial de pratiques et d'événements sportifs ? Comme tous les grands secteurs d'activité économique, le monde du sport ne peut plus se soustraire aux exigences environnementales. A l'image des Jeux de Paris 2024, autoproclamés modèle en la matière, toutes les grandes institutions sportives - des grandes courses automobiles aux diverses coupes du monde, en passant par les puissantes fédérations internationales - rivalisent d'annonces sur leur virage vert. Qu'en est-il véritablement ? S'agit-il seulement de bien-pensance ? Adoptant une nouvelle approche de l'histoire du sport, Laurent Castaignède analyse méthodiquement et sans complaisance les différents vecteurs d'impact environnemental, directs et collatéraux, de l'activité sportive actuelle. Il dégage aussi les pistes d'une réorientation des pratiques sportives et de tout ce qui les rend possibles. Car le sport, ce n'est pas seulement la santé des individus, c'est aussi celle de la planète !