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Economie Gestion modules 1 à 4 Bac Pro 2de 1re Tle Ressources +

Luc Fages

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Un manuel conçu pour offrir une grande liberté d'enseignement et s'adapter à vos choix pédagogiques. - Une vidéo d'ouverture pour introduire le thème du chapitre - Des documents actualisés pour découvrir les notions clés, comprendre les mécanismes et analyser des situations concrètes telles que proposées à l'examen - Une synthèse visuelle sous forme de schéma pour retenir l'essentiel - Des pages "A vous de jouer" avec des QCM interactifs pour s'auto-évaluer - Des entraînements variés et des fiches méthodes pour se préparer efficacement à l'épreuve - 2 sujets d'entraînement au bacCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos et QCM interactifs

Par Luc Fages
Chez Foucher

|

Auteur

Luc Fages

Editeur

Foucher

Genre

Economie, droit (Bac pro)

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Economie Gestion modules 1 à 4 Bac Pro 2de 1re Tle Ressources +

Luc Fages

Paru le 08/04/2026

272 pages

Foucher

28,50 €

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