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Les lectures d'Exode 3,14 - "Je suis qui je suis" par Paul Ricoeur

François-Xavier Amherdt

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Après avoir rappelé l'utilité de l'herméneutique de Paul Ricoeur pour l'exégèse scripturaire, soulignée par la Commission biblique pontificale dans son document L'interprétation de la Bible dans l'Eglise (Paris, Cerf, 1994) (chapitre I), l'ouvrage esquisse un guide de la méthodologie appliquée par l'herméneute français dans son livre écrit à deux mains avec l'exégète André LaCocque, Penser la Bible (coll. " La couleur des idées ", Paris, Seuil, 1998) (chapitre II). Puis il explore la trajectoire de la réception d'Exode 3, 14 et de la nomination de Dieu à travers l'ensemble des oeuvres ricoeuriennes (chapitre III). Dans le chapitre central IV, l'ouvrage place en contraposition l'approche de la péricope de l'Exode par le bibliste étasunien avec la lecture du penseur français du même texte. Puis il établit des convergences avec les cinq autres études de l'ouvrage Penser la Bible consacrés à cinq grands textes de l'Ecriture, toujours sous la forme de cet échange à deux voix, exégétique et herméneutique : 1) la création (Genèse 1-3) ; 2) le décalogue (Exode 20) ; 3) la vision des ossements desséchés d'Ezéchiel 37 ; 4) le Psaume de lamentation 22 repris dans le cri de Jésus sur la croix dans la Passion ; 5) et le Cantique des Cantiques (chapitre V) et il met Paul Ricoeur en dialogue avec ses critiques sur l'interprétation d'Exode 3, 14. Le tout constitue une approche tout à fait originale de cet ouvrage de P. Ricoeur quasiment pas commenté dans la littérature ricoeurienne et herméneutique, et forme comme le couronnement de nos explorations antérieures.

Par François-Xavier Amherdt
Chez Parole et silence

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Auteur

François-Xavier Amherdt

Editeur

Parole et silence

Genre

Théologie

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Les lectures d'Exode 3,14 - "Je suis qui je suis" par Paul Ricoeur

François-Xavier Amherdt

Paru le 28/05/2026

250 pages

Parole et silence

18,00 €

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