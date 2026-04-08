Les 1res fois sans toi

" C'était le premier jour du reste de ma vie sans lui, c'était mon premier café, ma première fois dans notre bonne vieille Jimmy sans lui alors qu'il y avait encore son parfum. C'était la première fois qu'Hotel California me racontait le sens de ses paroles. C'est ça, faire son deuil ? Vivre toutes les premières fois jusqu'à la fin de la première année passée sans lui... On aurait dû me prévenir qu'il fallait se préparer à survivre ". Le 12 avril 2015, Cendrine perd Patrice, son mari depuis vingt-huit ans. Comment apprendre à vivre quand l'absence occupe tout l'espace ? Comment continuer à aimer quand la mort nous sépare ? Avec sincérité et délicatesse, Cendrine Dominguez explore le deuil, la foi, le manque... et ce mouvement infime qui, un jour, nous remet debout.