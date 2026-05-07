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La Paix mais pas comme le monde

François Jourdan

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Bases anthropologiques, bibliques et théologiques Une synthèse, très documentée et libre, sur violence et non-violence. L'évolution de l'humanité, avec les possibilités énormes de destruction, vont nous obliger à enfin choisir la non-violence active. Le mot 'paix' est piégé et usé car utilisé si souvent pour afficher avantageusement une prétendue bonne volonté de paix mais sans réel engagement, sans en prendre vraiment les moyens. Evidemment, tout le monde est pour la paix ! ... L'ambigüité est totale : c'est intenable. Ce livre voudrait pousser au réalisme et à la responsabilité. La paix touche tous les domaines, de l'écologie à la vie de famille, en société et entre les Etats... la violence sous toutes ses formes, des plus masquées aux plus ouvertes. En ce qui concerne la guerre, acceptée par toutes les religions de manières variées, le concile Vatican II proposait très audacieusement : 'entreprendre une réévaluation entièrement nouvelle de la guerre' (Gaudium et Spes 80 §2), et on aurait pu ajouter : et aussi de la paix ! Il y a donc bien un vrai besoin, mais très loin d'être pris en compte, malgré les bonnes paroles. L'intelligence humaine nous permet d'aller sur Mars, mais pour le fameux 'vivre ensemble' c'est une tout autre affaire !

Par François Jourdan
Chez Parole et silence

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Auteur

François Jourdan

Editeur

Parole et silence

Genre

Prière et spiritualité

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La Paix mais pas comme le monde

François Jourdan

Paru le 28/05/2026

260 pages

Parole et silence

18,00 €

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Scannez le code barre 9782889596768
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