L'ouvrage est une somme de toutes les données historiques et scientifiques du Linceul. Il dévoile les signes que ce linge nous donne de la Résurrection de Jésus. L'auteur établit pour la première fois le parcours historique du Linceul de Jérusalem à Turin via Antioche, Edesse, Constantinople, Paris. L'auteur réalise une somme de toutes les données scientifiques du Linceul et dévoile les signes qu'il nous donne de la Résurrection. Le résultat du test au carbone 14 s'explique par une réparation suite à l'incendie de Chambéry. Le test de 2022 aux rayons X confirment que le linge est du premier siècle. Les caractéristiques du Linceul indiquent les dimensions, la matière, le type de tissu. La formation d'une partie de l'image visible sur le Linceul est due à des incendies, à des traces d'eau consécutives aux incendies, à des taches de sang issues du corps enveloppé. La formation de l'image jaune sépia serait due à une émission de lumière à partir du corps. Les études découvrent : poussières, pollens, fleurs, monnaies, objet ovale sur le cou, inscriptions de lettres antiques, poissons, phylactère, objets de la passion. L'analyse de l'image sanguine du corps permet de déterminer la passion et la mort de l'homme du Linceul en conformité avec les évangiles. L'étude de l'image jaune sépia montre des signes d'un corps se préparant à se lever et la présence de sillons faciaux d'une personne vivante. Le récit biblique de la passion et de la mort de Jésus est corroboré par le Linceul de Turin. La mort de Jésus est datable en l'an 30 par l'inscription sur le Linceul. Jésus a prophétisé sa mort et sa Résurrection dans les évangiles. Jésus revient à la vie dans un corps revêtu des quatre dons (1Co 15, 42-44) qui le libèrent des lois physiques et biologiques.