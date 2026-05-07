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#Album jeunesse

Tout-terrain

David Hawcock

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Quand la première Jeep a-t-elle été fabriquée ? Saviez-vous que les monster trucks peuvent réaliser des acrobaties ? Quels véhicules sont utilisés par les forces de l'ordre ? Découvrez les réponses à ces questions et bien plus encore dans ce livre passionnant sur le monde des véhicules tout-terrain, à travers 10 superbes pop-up. Explorez des modèles emblématiques comme la Jeep, le SUV de police avec son équipement complet, le tout-terrain militaire et les impressionnants monster trucks. Chaque page présente des illustrations vibrantes et des pop-up spectaculaires pour immerger les jeunes lecteurs dans l'univers fascinant des véhicules tout-terrain.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Tout-terrain

David Hawcock

Paru le 28/05/2026

20 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

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