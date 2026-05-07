Quand la première Jeep a-t-elle été fabriquée ? Saviez-vous que les monster trucks peuvent réaliser des acrobaties ? Quels véhicules sont utilisés par les forces de l'ordre ? Découvrez les réponses à ces questions et bien plus encore dans ce livre passionnant sur le monde des véhicules tout-terrain, à travers 10 superbes pop-up. Explorez des modèles emblématiques comme la Jeep, le SUV de police avec son équipement complet, le tout-terrain militaire et les impressionnants monster trucks. Chaque page présente des illustrations vibrantes et des pop-up spectaculaires pour immerger les jeunes lecteurs dans l'univers fascinant des véhicules tout-terrain.