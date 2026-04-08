Lupo, un humain solitaire, erre à la surface d'un vaisseau gigantesque, tentant de survivre et de rencontrer les aliens qui l'ont enlevé près de 50 ans auparavant. Il fait face à une contamination par un organisme hostile transformant toutes formes de vie en créatures mutantes et causant d'importants dysfonctionnements au vaisseau. Est-ce cela qui force les extra-terrestres à se retrancher dans les entrailles du vaisseau, derrières de monumentales portes, infranchissables à tout autre ? Livré à lui-même dans un univers qui le dépasse, l'homme devra rivaliser d'intelligence et de persévérance pour percer les mystères de son existence même !