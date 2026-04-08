Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Ion Mud

Bundgen Amaury, Amaury Bündgen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lupo, un humain solitaire, erre à la surface d'un vaisseau gigantesque, tentant de survivre et de rencontrer les aliens qui l'ont enlevé près de 50 ans auparavant. Il fait face à une contamination par un organisme hostile transformant toutes formes de vie en créatures mutantes et causant d'importants dysfonctionnements au vaisseau. Est-ce cela qui force les extra-terrestres à se retrancher dans les entrailles du vaisseau, derrières de monumentales portes, infranchissables à tout autre ? Livré à lui-même dans un univers qui le dépasse, l'homme devra rivaliser d'intelligence et de persévérance pour percer les mystères de son existence même !

Par Bundgen Amaury, Amaury Bündgen
Chez Casterman

|

Auteur

Bundgen Amaury, Amaury Bündgen

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ion Mud par Bundgen Amaury, Amaury Bündgen

Commenter ce livre

 

Ion Mud

Bundgen Amaury, Amaury Bündgen

Paru le 08/04/2026

288 pages

Casterman

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203310544
9782203310544
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.