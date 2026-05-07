Politique(s)

Vu d'en haut, vu du pont, en vertu de décrets et de nécessités étroitement liées aux intérêts de ses promoteurs, on avait longtemps cru - ou voulu croire - que le sport était apolitique, neutre, ni ni, en lévitation au-dessus des conflits, se dérobant gracieusement aux arraisonnements idéologiques d'où qu'ils viennent. Mais, qui peut croire encore à ces jeux d'occultation et au mythe de l'"apolitisme sportif" à l'heure où Donald Trump joue des coudes et s'incruste sur le podium de la Coupe du monde des clubs de football, quand Emmanuel Macron surjoue sa proximité avec des sportives et des sportifs ; mais aussi quand des athlètes sont disqualifiés en raison d'une prétendue incertitude quant à leur identité de genre. Une nouvelle livraison donc. un quatrième numéro des Sports Modernes, à la tonalité plus "politique" que les précédents peut-être, ancré dans une approche résolument critique de la sphère sportive. La montagne, la chefferie sportive, la vitesse, la politique maintenant... Comme de coutume, le riche sommaire - quarante contributions ! - que nous proposons ici renoue avec un tour d'horizon de la diversité à laquelle nous entendons demeurer loyaux : diversité géographique et culturelle des autrices et auteurs issu·e·s de deux continents (quand bien même, et nous en sommes désolés, nous sommes éloignés encore d'une bonne parité de genre) ; diversité des démarches et des perspectives disciplinaires, diversité des proses et des formats, diversité riche et profuse qui nous semblent quand même composer une ligne cohérente. On dira encore, au terme de l'édition de ce quatrième opus que, quelle que soit l'orientation politique du sport, de droite (souvent) ou de gauche (parfois), ce dernier représente un puissant outil de cohésion, dont le périmètre d'efficacité varie selon les configurations historiques, selon les intentions et les valeurs de ses dirigeants et selon une certaine (glorieuse) incertitude des résultats. Le sport marque donc les esprits, sollicite les consciences, interroge les idéaux et les cultures politiques. Pour ne rien affirmer du fait bien connu qu'il modèle les paysages, ou même qu'il fait paysage, au travers des stades, des enceintes, des arènes, des remontées mécaniques. Idéalité du sport donc, mais matérialité du sport aussi, qu'elle soit constituée de béton, de bois, de sable ou d'eau, un thème qui sera au coeur de notre prochain numéro, à paraitre au printemps 2027.