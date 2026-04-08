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Les jours heureux

Jean-Christophe Chauzy

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Quelques années ont passé, les survivants, dont Hugo et sa mère, se sont organisés, mais la vie a pris un tour bien militaire : purgatoire, entraînement armé, travail forcé... il ne reste guère d'espaces de liberté dans cette vie millimétrée, et la communauté devient le théâtre de tous les abus autoritaires. Peu encline à valider cet ordre établi, la mère commence à avoir des visions dans lesquels son second fils, Jules, parti en bateau, l'appelle à le rejoindre. Obsédée par ces hypothétiques retrouvailles, les relations se tendent alors avec Hugo qui se détourne d'elle, avant de découvrir suite à un tremblement de terre une clairière dissimulée jusqu'alors, qui pourrait bien devenir leur nouvel eldorado...

Par Jean-Christophe Chauzy
Chez Casterman

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Auteur

Jean-Christophe Chauzy

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

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Les jours heureux

Jean-Christophe Chauzy

Paru le 08/04/2026

160 pages

Casterman

24,00 €

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