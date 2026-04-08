Les jours heureux

Quelques années ont passé, les survivants, dont Hugo et sa mère, se sont organisés, mais la vie a pris un tour bien militaire : purgatoire, entraînement armé, travail forcé... il ne reste guère d'espaces de liberté dans cette vie millimétrée, et la communauté devient le théâtre de tous les abus autoritaires. Peu encline à valider cet ordre établi, la mère commence à avoir des visions dans lesquels son second fils, Jules, parti en bateau, l'appelle à le rejoindre. Obsédée par ces hypothétiques retrouvailles, les relations se tendent alors avec Hugo qui se détourne d'elle, avant de découvrir suite à un tremblement de terre une clairière dissimulée jusqu'alors, qui pourrait bien devenir leur nouvel eldorado...