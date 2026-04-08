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Guide de la bientraitance scolaire de l'élève en situation de handicap

Florence Balitout, Marie-Pierre Loton

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Comment passer d'un contexte scolaire adverse à un avenir choisi pour l'enfant ? Comment transformer une situation de blocage initial en puissance de résistance et capacité de rebondissement ? La construction d'un cadre de bientraitance pédagogique autour de l'élève en situation de handicap ne s'improvise pas. Elle appelle une connaissance de l'intérieur du système éducatif et le développement de compétences professionnelles.

Par Florence Balitout, Marie-Pierre Loton
Chez Dunod

|

Auteur

Florence Balitout, Marie-Pierre Loton

Editeur

Dunod

Genre

Psyhologie sociale

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Guide de la bientraitance scolaire de l'élève en situation de handicap

Florence Balitout, Marie-Pierre Loton

Paru le 08/04/2026

256 pages

Dunod

25,00 €

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