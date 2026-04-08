Guide de la bientraitance scolaire de l'élève en situation de handicap

Comment passer d'un contexte scolaire adverse à un avenir choisi pour l'enfant ? Comment transformer une situation de blocage initial en puissance de résistance et capacité de rebondissement ? La construction d'un cadre de bientraitance pédagogique autour de l'élève en situation de handicap ne s'improvise pas. Elle appelle une connaissance de l'intérieur du système éducatif et le développement de compétences professionnelles.