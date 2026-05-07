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Benjamin-Scholem, histoire d'une correspondance

Stéphane Mosès

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Ami proche de Gershom Scholem auprès de qui il a étudié à l'Université de Jérusalem à partir de 1969, Stéphane Mosès (1936-2007) a consacré de nombreux travaux à Walter Benjamin, dont le classique L'Ange de l'histoire, paru une première fois en 1992 et repris dans la collection Folio/essais en 2006. Les deux essais rassemblés ici s'intéressent à l'amitié singulière qui unissait Scholem et Benjamin et qui s'est exprimée, à partir du départ de Scholem pour la Palestine mandataire, dans une correspondance qui s'achèvera avec le suicide de Benjamin en 1940. Les deux hommes se sont connus dans leur jeunesse à Berlin en 1913, et poursuivront tout au long de leur vie un dialogue d'une extraordinaire richesse dont les dissensions ne sont pas absentes. Sionisme vs marxisme, Israël vs diaspora, bien des choses séparaient les deux amis, mais qui ne les empêchaient pas de préserver ce qu'ils avaient en commun, ni, le moment venu, de se tomber spirituellement dans les bras l'un de l'autre. Mosès retrace ici l'histoire de cette correspondance mouvementée et fait l'hypothèse d'un exil finalement commun de chaque côté de ce petit océan qui les sépare. Théologie et utopie, correspondance 1933-1940 de Scholem et Benjamin reparaît également dans L'éclat/poche. De Stéphane Mosès on peut lire à l'éclat : Au-delà de la guerre. ? Trois études sur Levinas (2004), Exégèse d'une légende. ? Lectures de Kafka (2006) et Temps de la Bible (2011).

Par Stéphane Mosès
Chez Editions de l'Eclat

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Auteur

Stéphane Mosès

Editeur

Editions de l'Eclat

Genre

Histoire de la philosophie

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Benjamin-Scholem, histoire d'une correspondance

Stéphane Mosès trad. Pierre Rusch, Didier Renault

Paru le 07/05/2026

96 pages

Editions de l'Eclat

8,00 €

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