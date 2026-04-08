Découvrez vos pouvoirs de guérisseur

"On n'a pas mal au dos, ce qui fait mal, c'est le poids du passé et du présent. On n'a pas mal au foie, ce qui fait mal, c'est la colère et la haine". Depuis toujours nous savons que de nombreux maux ont pour origine nos émotions. Elles agissent sur notre corps mais aussi sur notre mental et notre énergie et peuvent être à l'origine de nos tensions, de nos douleurs, de nos addictions ou encore de nos maladies. Parce ce qu'il permet de travailler sur l'ensemble de ces dimensions, le magnétisme est un puissant outil pour aider à gérer et libérer les émotions. Enrichi de nombreux exercices à pratiquer soi-même, cet ouvrage permet de traiter à la source les émotions qui nous font souffrir, à la fois avec des techniques de guérisseur mais également à l'aide de méthodes de soin alternatives (fleurs de Bach, homéopathie, phytothérapie, hypnose...) et de rituels adaptés (méditation, art thérapie, yoga...).