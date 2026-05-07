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Connaître, marier et savourer les Epices

Sarah Meyer Mangold, Mangold sarah Meyer

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Une présentation claire et comple`te pour chaque épice (origine, noms alternatifs, vertus, particularités botaniques et culture). Des conseils précis pour marier chaque épice avec d'autres et créer des mélanges harmonieux. Des recettes associées à chaque épice. Des plats équilibrés, gourmands et adaptés à une cuisine du quotidien. Auteure : Sarah Meyer-Mangold, auteure de Légumes, 300 recettes au fil des saisons et Gourmandises aux fleurs et plantes du jardin

Par Sarah Meyer Mangold, Mangold sarah Meyer
Chez Editions Artémis

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Auteur

Sarah Meyer Mangold, Mangold sarah Meyer

Editeur

Editions Artémis

Genre

Sauces, épices

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Connaître, marier et savourer les Epices

Sarah Meyer Mangold, Mangold sarah Meyer

Paru le 14/05/2026

256 pages

Editions Artémis

24,90 €

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Scannez le code barre 9782816024678
9782816024678
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