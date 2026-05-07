Connaître, marier et savourer les Epices

Une présentation claire et comple`te pour chaque épice (origine, noms alternatifs, vertus, particularités botaniques et culture). Des conseils précis pour marier chaque épice avec d'autres et créer des mélanges harmonieux. Des recettes associées à chaque épice. Des plats équilibrés, gourmands et adaptés à une cuisine du quotidien. Auteure : Sarah Meyer-Mangold, auteure de Légumes, 300 recettes au fil des saisons et Gourmandises aux fleurs et plantes du jardin