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Le goulag digital de Poutine

Andrei Zakharov

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Dans ce document aussi stupéfiant qu'implacable, Andreï Zakharov analyse comment le Kremlin et les oligarques ont bâti un "? goulag numérique ? " mêlant surveillance d'Etat, censure, marché noir de données personnelles et contrôle social. Inspiré du concept de cyberpunk - un futur où techno­logie, pouvoir et crimi­nalité s'entremêlent -, ­l'auteur dévoile un système autoritaire complexe, bien au-delà du modèle orwellien, auquel journalistes, hackers et militants tentent de résister. Enquêtes de terrain, révélations sur les proches de Poutine, corruption et manipulation numérique font de ce livre un éclairage essentiel pour comprendre l'ère du pouvoir technologique - et ses résonances inquiétantes pour nos propres démocraties. "? Un livre qu'on lit comme un techno-thriller [... ], par l'un des journalistes d'investigation les plus en vue de Russie. ? " The Economist Andreï Zakharov est un journaliste d'investigation indépendant, plusieurs fois primé, connu pour ses révélations sur les secrets du régime Poutine, la propagande numérique et la surveillance d'Etat en Russie.

Par Andrei Zakharov
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Andrei Zakharov

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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Le goulag digital de Poutine

Andrei Zakharov trad. Jean-Robert Jouanny

Paru le 22/05/2026

352 pages

Editions de l’Aube

22,00 €

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