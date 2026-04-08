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#Album jeunesse

Les aristochats

Disney

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Toute l'histoire du film Les Aristochats racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Madame de Bonnefamille vit avec ses chats, la douce Duchesse et ses trois petits. Un jour, elle convoque son notaire pour rédiger son testament. A la grande surprise de son dévoué majordome, Edgar, la vieille femme décide de léguer sa fortune à ses chats ! Prêt à tout pour être l'unique héritier, l'homme avide enlève les félins...

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Les aristochats

Disney

Paru le 08/04/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017367734
9782017367734
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