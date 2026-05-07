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La part du colibri

Pierre Rabhi, Pascal Lemaître

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"Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observent, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le t'en. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : "Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? " "Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part." Telle est notre responsabilité à l'égard du monde car nous né sommes pas totalement impuissants si nous le décidons.

Par Pierre Rabhi, Pascal Lemaître
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Pierre Rabhi, Pascal Lemaître

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Essais généraux

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La part du colibri

Pierre Rabhi, Pascal Lemaître

Paru le 07/05/2026

104 pages

Editions de l’Aube

10,00 €

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