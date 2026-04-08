En avant la musique !

Un invité très spécial vient rendre visite aux classes de Sami et Julie. Mais que peut bien renfermer son énorme sac... et sa mystérieuse valise noire ? Une chose est sûre : la journée promet d'être pleine de rythme et de bonne humeur... ça va swinguer à l'école ! A la fin du livre, une double page présente les différentes familles d'instruments de musique. " Les histoires de P'tit Sami " : la collection de lecture à deux voix pour les 3-5 ans ! Cette collection de lecture à deux voix, dans laquelle l'adulte lit le texte et l'enfant nomme les mots illustrés, permet à votre enfant de structurer son langage, de se préparer à l'apprentissage de la lecture, et de comprendre ses propres émotions grâce à des thèmes qui lui sont familiers. Des petites histoires qui font parler les enfants !