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Ecussons à broder

Amandine Leprévost

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20 patch originaux à broder ! Dans cet ouvrage, découvrez 20 créations à broder pour venir décorer et personnaliser vos vêtements, sacs, chapeaux, carnets... sous forme de broches, de patchs, ou même de bijoux. Ces écussons brodés sont inspirés par la nature et les saisons : mini-potager, chardon poétique, nuage poudré, carpe koï pailletée, coquillage nacré, petit oiseau charmant, coquelicot écarlate, délicate pensée, framboise et champignon des sous-bois, collection de cucurbitacées, jolie maison de campagne, bicyclette ou encore machine à coudre vintage et petite ambiance tea time... Chaque création est expliquée sous forme de pas-à-pas avec texte, photographies et gabarits. Un cahier technique en début d'ouvrage regroupe les principales étapes à connaître pour la confection d'écussons : des points de broderie au montage final. Découvrez des créations idéales pour débuter en broderie : ces écussons utilisent diverses techniques (du simple passé plat à l'intégration de perles et de paillettes) avecdes instructions détaillées en pas-à-pas et des réalisations depetites tailles qui permettront aux plus novices de se lancer ! Les gabarits à taille réelle contenus dans ce livre sont faciles àreporter sur un entoilage hydrosoluble pour broder cesmotifs où bon vous semble. A vos aiguilles pour réaliser ces broderies miniatures et semer leur poésie sur votre garde-robe et vos accessoires mode et déco !

Par Amandine Leprévost
Chez CréaPassions.com

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Auteur

Amandine Leprévost

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Broderie, point de croix

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Ecussons à broder

Amandine Leprévost

Paru le 13/05/2026

180 pages

CréaPassions.com

22,90 €

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