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#Bande dessinée jeunesse

Hikikomorie

Sophie Carquain

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Sasha est une hikikomori : comme des milliers de jeunes, cela fait des mois qu'elle n'a pas mis le pied hors de sa chambre, ni croisé un regard. Bientôt, elle fêtera ses 16 ans, mais impossible pour elle de rejoindre sa famille pour déguster le traditionnel gâteau. Que s'est-il passé pour qu'elle s'enferme telle une princesse dans son donjon ? Pour qu'elle ait si peur de sortir ? Comment retrouver la Sasha joyeuse, fêtarde, libre ? Dans sa chambre, Sasha laisse venir à elle les souvenirs, les nouveaux amis, la tendresse. Parviendra-t-elle à reprendre le cours de sa vie ?

Par Sophie Carquain
Chez Hachette

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Auteur

Sophie Carquain

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Hikikomorie

Sophie Carquain

Paru le 08/04/2026

302 pages

Hachette

6,90 €

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Scannez le code barre 9782017351719
9782017351719
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