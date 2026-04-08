Hikikomorie

Sasha est une hikikomori : comme des milliers de jeunes, cela fait des mois qu'elle n'a pas mis le pied hors de sa chambre, ni croisé un regard. Bientôt, elle fêtera ses 16 ans, mais impossible pour elle de rejoindre sa famille pour déguster le traditionnel gâteau. Que s'est-il passé pour qu'elle s'enferme telle une princesse dans son donjon ? Pour qu'elle ait si peur de sortir ? Comment retrouver la Sasha joyeuse, fêtarde, libre ? Dans sa chambre, Sasha laisse venir à elle les souvenirs, les nouveaux amis, la tendresse. Parviendra-t-elle à reprendre le cours de sa vie ?