Blood Moon

Mira a grandi à Timber Plains, bercée par les légendes de loups-garous protégeant les humains contre les vampires, effrayée par des histoires d'amour et de lutte entre créatures mythiques. Mais Mira a cessé de croire à ces fables il y a longtemps déjà, tout comme elle a cessé d'attendre le retour de sa mère, partie sans laisser de traces cinq ans auparavant. Lorsqu'elle entre à l'université de Lakeland Mira souhaite plus que tout laisser son passé derrière elle. Mais le passé n'en a pas encore fini avec Mira... D'étranges attaques d'animaux se produisent autour du campus, et le seul qui semble en connaître l'origine est cet étudiant énigmatique aux yeux dorés qui est déterminé à faire fuir Mira. ALORS QU'UNE LUNE ROUGE SANG SE LEVE, LES SENTIMENTS SONT MIS A L'EPREUVE ET DE BOULEVERSANTES VERITES SONT REVELEES.