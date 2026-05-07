Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mitochondries

Vincenzo Castronovo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Protéger ses mitochondries : la clé pour combattre le vieillissement accéléré et prévenir le développement de la plupart des maladies Les mitochondries, minuscules centrales d'énergie présentes dans chaque cellule, sont indispensables à notre vitalité, à notre résistance au stress et à notre capacité à bien vieillir. Lorsqu'elles fonctionnent mal, la fatigue s'installe, les déséquilibres apparaissent et la maladie peut s'installer. Le professeur Vincenzo Castronovo nous raconte ainsi la fabuleuse histoire de ces mitochondries ; comment et pourquoi elles sont passées de simples bactéries à véritables moteurs cellulaires et actrices majeures de notre santé et du bon fonctionnement de notre organisme. A la lumière des connaissances scientifiques récentes, il montre que l'altération du fonctionnement du parc mitochondrial est directement lié à la fatigue chronique ou aux maladies de civilisation - diabète, obésité, dépression ou maladies cardiovasculaires ou neuro-dégénératives. Vous découvrirez également au fil des chapitres des solutions concrètes et faciles à mettre en place au quotidien pour protéger vos mitochondries - le repas mitochondrial parfait, l'hormèse ou encore le jeûne -, et éviter ainsi les toxines ou même certains médicaments dont elles sont une cible privilégiée. Des repères concrets pour préserver, retrouver ou maintenir sa santé au quotidien

Par Vincenzo Castronovo
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Vincenzo Castronovo

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Autres médecines douces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mitochondries par Vincenzo Castronovo

Commenter ce livre

 

Mitochondries

Vincenzo Castronovo

Paru le 21/05/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813236678
9782813236678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.