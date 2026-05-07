Protéger ses mitochondries : la clé pour combattre le vieillissement accéléré et prévenir le développement de la plupart des maladies Les mitochondries, minuscules centrales d'énergie présentes dans chaque cellule, sont indispensables à notre vitalité, à notre résistance au stress et à notre capacité à bien vieillir. Lorsqu'elles fonctionnent mal, la fatigue s'installe, les déséquilibres apparaissent et la maladie peut s'installer. Le professeur Vincenzo Castronovo nous raconte ainsi la fabuleuse histoire de ces mitochondries ; comment et pourquoi elles sont passées de simples bactéries à véritables moteurs cellulaires et actrices majeures de notre santé et du bon fonctionnement de notre organisme. A la lumière des connaissances scientifiques récentes, il montre que l'altération du fonctionnement du parc mitochondrial est directement lié à la fatigue chronique ou aux maladies de civilisation - diabète, obésité, dépression ou maladies cardiovasculaires ou neuro-dégénératives. Vous découvrirez également au fil des chapitres des solutions concrètes et faciles à mettre en place au quotidien pour protéger vos mitochondries - le repas mitochondrial parfait, l'hormèse ou encore le jeûne -, et éviter ainsi les toxines ou même certains médicaments dont elles sont une cible privilégiée. Des repères concrets pour préserver, retrouver ou maintenir sa santé au quotidien
Par
Vincenzo Castronovo Chez
Guy Trédaniel Editions
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