Protéger ses mitochondries : la clé pour combattre le vieillissement accéléré et prévenir le développement de la plupart des maladies Les mitochondries, minuscules centrales d'énergie présentes dans chaque cellule, sont indispensables à notre vitalité, à notre résistance au stress et à notre capacité à bien vieillir. Lorsqu'elles fonctionnent mal, la fatigue s'installe, les déséquilibres apparaissent et la maladie peut s'installer. Le professeur Vincenzo Castronovo nous raconte ainsi la fabuleuse histoire de ces mitochondries ; comment et pourquoi elles sont passées de simples bactéries à véritables moteurs cellulaires et actrices majeures de notre santé et du bon fonctionnement de notre organisme. A la lumière des connaissances scientifiques récentes, il montre que l'altération du fonctionnement du parc mitochondrial est directement lié à la fatigue chronique ou aux maladies de civilisation - diabète, obésité, dépression ou maladies cardiovasculaires ou neuro-dégénératives. Vous découvrirez également au fil des chapitres des solutions concrètes et faciles à mettre en place au quotidien pour protéger vos mitochondries - le repas mitochondrial parfait, l'hormèse ou encore le jeûne -, et éviter ainsi les toxines ou même certains médicaments dont elles sont une cible privilégiée. Des repères concrets pour préserver, retrouver ou maintenir sa santé au quotidien