Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'amour malgré la peur

Harry Roselmack

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'amour divin et la peur animale : notre dualité fondamentale. L'amour nous vient d'ailleurs. Il n'y a pas de raison d'aimer ! En revanche, nous avons mille raisons d'avoir peur. Depuis notre apparition en tant qu'espèce, la peur est l'alliée de notre survie, elle a donc acquis une place prédominante dans nos vies. Mais cette alliée trop présente est aujourd'hui une menace. La puissance que nous confère la technologie, associée au régime de peur qui gouverne nos réactions et nos décisions, risque de nous détruire. Redonner sa place à l'amour transcendant et retrouver l'équilibre en réduisant la place de la peur sont nos principaux enjeux pour continuer à évoluer en tant qu'espèce. Afin de nous aider à chasser cette seconde nature (peureuse), qui aujourd'hui masque la première (amoureuse), Harry Roselmack propose la voie philosophique. Dans cet essai métaphysique inspirant, le journaliste devenu enquêteur sur l'existence nous livre des clés de compréhension, qui peuvent nous sauver de l'apocalypse vers laquelle nous semblons nous diriger.

Par Harry Roselmack
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Harry Roselmack

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour malgré la peur par Harry Roselmack

Commenter ce livre

 

L'amour malgré la peur

Harry Roselmack

Paru le 07/05/2026

200 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813236630
9782813236630
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.