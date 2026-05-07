L'amour malgré la peur

L'amour divin et la peur animale : notre dualité fondamentale. L'amour nous vient d'ailleurs. Il n'y a pas de raison d'aimer ! En revanche, nous avons mille raisons d'avoir peur. Depuis notre apparition en tant qu'espèce, la peur est l'alliée de notre survie, elle a donc acquis une place prédominante dans nos vies. Mais cette alliée trop présente est aujourd'hui une menace. La puissance que nous confère la technologie, associée au régime de peur qui gouverne nos réactions et nos décisions, risque de nous détruire. Redonner sa place à l'amour transcendant et retrouver l'équilibre en réduisant la place de la peur sont nos principaux enjeux pour continuer à évoluer en tant qu'espèce. Afin de nous aider à chasser cette seconde nature (peureuse), qui aujourd'hui masque la première (amoureuse), Harry Roselmack propose la voie philosophique. Dans cet essai métaphysique inspirant, le journaliste devenu enquêteur sur l'existence nous livre des clés de compréhension, qui peuvent nous sauver de l'apocalypse vers laquelle nous semblons nous diriger.