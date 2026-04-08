Qu'il s'agisse de mariage, baptême, funérailles, dîner au restaurant, ou de la visite d'une exposition, il y a souvent un point commun à ces nombreux moments de vie, heureux ou malheureux : un livre d'or est mis à la disposition des invités ou des visiteurs pour leur permettre d'exprimer leur gratitude, leur soutien ou tout simplement leurs impressions. Ce nouveau livre d'or rose et vert à la fois moderne et élégant permettra ainsi de conserver précieusement tous les souvenirs écrits liés à ces événements souvent forts en émotions.