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Livre d'or

Hachette Pratique, Xxx

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Qu'il s'agisse de mariage, baptême, funérailles, dîner au restaurant, ou de la visite d'une exposition, il y a souvent un point commun à ces nombreux moments de vie, heureux ou malheureux : un livre d'or est mis à la disposition des invités ou des visiteurs pour leur permettre d'exprimer leur gratitude, leur soutien ou tout simplement leurs impressions. Ce nouveau livre d'or rose et vert à la fois moderne et élégant permettra ainsi de conserver précieusement tous les souvenirs écrits liés à ces événements souvent forts en émotions.

Par Hachette Pratique, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Pratique, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Vie de famille

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Livre d'or

Hachette Pratique, Xxx

Paru le 08/04/2026

128 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017304241
9782017304241
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