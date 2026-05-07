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Patek Philippe

Josh Sims

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Elégance, excellence, raffinement... Patek Philippe est la référence de l'horlogerie suisse. Depuis plus de 180 ans, cette manufacture familiale, fidèle à son héritage suisse, donne naissance à des montres aussi rares que convoitées, alliant artisanat d'exception et innovations ambitieuses. Chaque pièce est une ode à la patience, à la précision, à ce luxe sans ostentation qui se reconnaît entre initiés. Little Book of Patek Philippe raconte l'histoire d'une marque pour qui l'audace le dispute à la tradition. Des ateliers de Genève aux poignets des collectionneurs les plus exigeants, découvrez comment cette discrète maison a su imposer son style - intemporel, rare, presque secret.

Par Josh Sims
Chez Editions Place des Victoires

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Auteur

Josh Sims

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Bijouterie, horlogerie

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Patek Philippe

Josh Sims trad. Julie Fillatre

Paru le 07/05/2026

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

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