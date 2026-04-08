LE LIVRE DE COMPTE BEST-SELLER ! REPRENEZ LE CONTRÔLE DANS LA BONNE HUMEUR ! Vous avez des projets mais vous n'arrivez pas à les réaliser par manque d'argent ? Pas de panique, il vous faut seulement un peu plus d'organisation pour tenir votre budget. Grâce à cette méthode efficace et à ce carnet de comptes à remplir, vous allez pouvoir maîtrisez vos dépenses dans la bonne humeur. Et lorsque vous prendrez le contrôle de votre argent et que ce ne sera plus l'argent qui vous contrôlera, votre vie sera plus heureuse et plus riche dans le vrai sens du terme. Elaboré par le conseiller financier Mitsuaki Yokoyama, ce programme pour savoir économiser a rencontré un énorme succès au Japon. Au Japon, les utilisateurs de cette méthode sont des femmes et des hommes dont l'âge varie de 10 à 90 ans. Ce qu'ils disent tous : "J'arrive à faire des économies sans peine et en prenant du plaisir ! " , "Maîtriser mon argent me permet de profiter pleinement de ma vie" . Le taux de réussite dépasse les 90 % ! Maîtriser votre budget est le principal objectif du programme que vous établirez au fil des pages. Mais, chemin faisant, chacun à son degré découvrira de nouveaux traits de son caractère, prendra conscience de ses rêves et de ses ambitions, de ses relations familiales, amicales, etc. Ce qui est certain, c'est que ce programme vous fera "grandir" .