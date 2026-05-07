Ultime frisson !

Orion, 10 ans, est le premier enfant né sur Mars. Alors que la mission familiale touche à sa fin, ce jeune bricoleur intrépide fait une découverte qui transformera leur dernière saison martienne en cauchemar : un module spatial russe crashé, portant en son sein un cosmonaute momifié... qui se réveille ! Accompagné de son fidèle chien Laïko et du rover Persée, Orion doit affronter cette créature terrifiante dans une course contre la montre où chaque sortie peut être fatale. Il devra faire preuve de courage et d'ingéniosité pour protéger sa famille et empêcher le décollage du vaisseau que la momie tente de réactiver. Cette aventure de science-fiction mêle suspense et émotions, culminant dans un affrontement explosif au coeur des terres rouges martiennes .