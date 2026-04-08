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#Roman francophone

Thérèse Raquin

Emile Zola

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Par les réactions outragées que le roman a suscitées, Thérèse Raquin a lancé la carrière littéraire de Zola. Le scandale l'amène, dans la préface à sa deuxième édition, en 1868, à se définir comme un écrivain naturaliste et à poser les principes du courant littéraire qu'il incarnera. Le roman, inspiré d'un fait divers criminel, est construit comme un huis clos tragique dans lequel Zola, tel un chirurgien, dissèque les passions. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé L'essentiel sur l'oeuvre - Structure de l'oeuvre - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et réception de l'oeuvre - Genre de l'oeuvre - L'oeuvre et son contexte en images Etudier le parcours Anatomie des passions - Analyse du parcours - Citations clés - Groupement de textes Se préparer au Bac - Conseils de méthode - Commentaires de texte corrigés - Dissertations corrigées - Sujets d'oral guidés Et, pour les enseignants Un guide pédagogique téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com

Par Emile Zola
Chez Hachette

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Hachette

Genre

Lycée

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Thérèse Raquin

Emile Zola

Paru le 15/04/2026

160 pages

Hachette

3,60 €

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Scannez le code barre 9782017261735
9782017261735
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