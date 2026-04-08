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Ma vie (secrète) de sorcière

Patricia Garcia-Rojo, Travé Raquel

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Bonjour, je m'appelle Mia et j'ai un Secret. Oui, un secret avec un grand S ! Avant, je pensais être une fille de treize ans tout à fait ordinaire, dont la vie n'avait rien de spécial. Mais 1) je suis arrivée dans un nouveau collège ; 2) je me suis fait deux super copines, Beth et Zoé ; 3) j'ai découvert que la magie coule dans mes veines ! Maintenant je dois décider si je rejoins le Conseil magique pour suivre une formation de sorcière, ou si je préfère que mes pouvoirs soient annulés par un sortilège. Et bien sûr, tout ça doit rester SECRET !

Par Patricia Garcia-Rojo, Travé Raquel
Chez Hachette

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Auteur

Patricia Garcia-Rojo, Travé Raquel

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

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Ma vie (secrète) de sorcière

Patricia Garcia-Rojo, Travé Raquel trad. Anaïs Goacolou

Paru le 15/04/2026

224 pages

Hachette

13,90 €

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Scannez le code barre 9782017248453
9782017248453
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