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Face à face Mansour Bahrami

Hamid Gharavi, Mansour Bahrami

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Immense technicien et showman d'exception, Mansour Bahrami incarne 50 ans du tennis et a marqué plusieurs générations de fans. De Rod Laver au BIG 5, en passant par Bjorn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, mais aussi Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, son talent hors norme, sa créativité et son sens du spectacle ont été adoubés par les plus grands champions qu'il a côtoyés tout au long d'une carrière à la longévité unique. Mais au-delà du joueur, Mansour est un enfant d'Iran et un ambassadeur de tous les Iraniens et d'un Iran désormais déchu en Occident. Un homme, adopté par la France, au destin extraordinaire et au parcours de vie inspirant. Hamid Gharavi, ami de Mansour, avocat international de renom et grand amateur de tennis, utilise l'art de la plaidoirie et du contreinterrogatoire pour aller au plus profond des sujets, des anecdotes les plus surprenantes aux confessions les plus touchantes. "Face à face" , c'est un entretien-vérité, les yeux dans les yeux, durant lequel tous les thèmes, même les plus intimes, sont abordés sans concession ni filtre. C'est le destin exceptionnel d'un homme atypique, un voyage inédit au coeur de l'histoire du tennis, et bien plus.

Par Hamid Gharavi, Mansour Bahrami
Chez Editions Amphora

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Auteur

Hamid Gharavi, Mansour Bahrami

Editeur

Editions Amphora

Genre

Sports de balle

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Face à face Mansour Bahrami

Hamid Gharavi, Mansour Bahrami

Paru le 30/04/2026

239 pages

Editions Amphora

19,50 €

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Scannez le code barre 9782757606926
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