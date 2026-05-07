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Chevaucher le péché

Marianne Cailloux

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Dans l'esprit des grands travaux académiques du siècle passé comme la somme monumentale de Jérôme Baschet sur les Justices de l'au-delà, cette étude transversale a l'ambition de proposer une lecture approfondie des cultures visuelles entre le XIVe et le XVIIIe siècles. Croisant plusieurs corpus artistiques, le livre s'attache à explorer la façon de penser et de se comporter des individus et des groupes dans les sociétés anciennes, dans une mise en abyme du rapport des hommes à la morale, au péché et à l'aliénation de soi face aux possibilités de "faire communauté" . Exposant des images frappantes, inédites pour le grand public et faisant le lien avec des oeuvres d'art mieux connues, il s'agit d'un ouvrage proposant des clés d'accès à l'érudition académique en expliquant le fonctionnement et le comportement des individus au Moyen Age et à la période moderne.

Par Marianne Cailloux
Chez Presses Universitaires du Septentrion

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Auteur

Marianne Cailloux

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Histoire de l'art

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Chevaucher le péché

Marianne Cailloux

Paru le 28/05/2026

428 pages

Presses Universitaires du Septentrion

33,00 €

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Scannez le code barre 9782757446805
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