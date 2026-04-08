Lonely Wolf

Mais que faire lorsque le passé nous retient prisonnier ? Bill Croft s'est toujours efforcé d'être le fils parfait. D'étudiant brillant à hockeyeur professionnel, il excelle dans tous les domaines. Jusqu'à ce qu'un drame vienne tout remettre en question. Dans la vie, rien n'est éternel... Alors qu'il est au sommet de sa carrière, il se raccroche à ses proches et à la seule chose qui compte réellement à ses yeux désormais : le hockey. Et s'il veut sauver sa carrière, il doit gérer son fougueux protégé, Jake. Il est hors de question qu'il le lâche, même s'il est au bord du gouffre. Toutefois, la situation se complique lorsqu'il est forcé d'héberger le jeune homme et sa grande soeur, Cassie. Elle est aussi insolente qu'attirante, en plus d'être un véritable aimant à problèmes. Bill doit garder les idées claires, mais ne dit-on pas que les blessures invisibles sont les plus difficiles à guérir ? Et ce n'est pas cette belle brune au regard troublé qui avancera le contraire.