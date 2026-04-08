Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Lonely Wolf

Aurore Payelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mais que faire lorsque le passé nous retient prisonnier ? Bill Croft s'est toujours efforcé d'être le fils parfait. D'étudiant brillant à hockeyeur professionnel, il excelle dans tous les domaines. Jusqu'à ce qu'un drame vienne tout remettre en question. Dans la vie, rien n'est éternel... Alors qu'il est au sommet de sa carrière, il se raccroche à ses proches et à la seule chose qui compte réellement à ses yeux désormais : le hockey. Et s'il veut sauver sa carrière, il doit gérer son fougueux protégé, Jake. Il est hors de question qu'il le lâche, même s'il est au bord du gouffre. Toutefois, la situation se complique lorsqu'il est forcé d'héberger le jeune homme et sa grande soeur, Cassie. Elle est aussi insolente qu'attirante, en plus d'être un véritable aimant à problèmes. Bill doit garder les idées claires, mais ne dit-on pas que les blessures invisibles sont les plus difficiles à guérir ? Et ce n'est pas cette belle brune au regard troublé qui avancera le contraire.

Par Aurore Payelle
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Aurore Payelle

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lonely Wolf par Aurore Payelle

Commenter ce livre

 

Lonely Wolf

Aurore Payelle

Paru le 08/04/2026

510 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904845
9791042904845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.