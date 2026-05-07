Volcan du Cantal

Plus de 20 jours de randonnée pour partir à la découverte des Monts du Cantal qui forment le plus vaste volcan d'Europe. Plusieurs itinéraires sont décrits dans ce topoguide : Au départ de Murat, l'emblématique GR®400, long de 140 kilomètres, (également praticable en 5 boucles d'une durée de 2 à 3 jours - 20 à 45 km) serpente sur les flancs le massif cantalien. Vues imprenables sur le Plomb du Cantal et le Puy Mary garanties ! Le tronçon du GR®4 de Saint-Flour à Egliseneuve-d'Entraigues traverse en 8 jours (108 km) les Monts du Cantal avant de remonter sur le plateau du Limon entre Vacheries, puys, plateaux, cirques. Egalement mis en avant, un nouveau tronçon du GR®480 qui permet depuis Aurillac de rejoindre le Puy Mary et le GR®400.