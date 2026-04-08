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#Bande dessinée jeunesse

Violette Dorange

Sandra Kollender

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La collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Violette n'est pas née au bord de l'eau. Et pourtant c'est à seulement 15 ans qu'elle remporte sa première victoire en traversant la Manche sur un petit Optimist. Alors les défis sont devenus plus grands et les bateaux aussi. Pas de quoi effrayer la jeune navigatrice qui collectionne déjà les records et a soif d'aventures ! Mais quelle vague a donc poussé cette adolescente à devenir une légende de la voile, moins de 9 ans plus tard, en bouclant le Vendée Globe ? Découvre-le en tournant les pages de cette incroyable épopée nautique. EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : une fiche documentaire sur ta championne préférée, une technique expliquée, une tactique pour jouer, un quiz et un lexique.

Par Sandra Kollender
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Sandra Kollender

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Foot - Sport

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Violette Dorange

Sandra Kollender

Paru le 08/04/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

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Scannez le code barre 9791042904357
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