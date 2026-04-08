Violette Dorange

La collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Violette n'est pas née au bord de l'eau. Et pourtant c'est à seulement 15 ans qu'elle remporte sa première victoire en traversant la Manche sur un petit Optimist. Alors les défis sont devenus plus grands et les bateaux aussi. Pas de quoi effrayer la jeune navigatrice qui collectionne déjà les records et a soif d'aventures ! Mais quelle vague a donc poussé cette adolescente à devenir une légende de la voile, moins de 9 ans plus tard, en bouclant le Vendée Globe ? Découvre-le en tournant les pages de cette incroyable épopée nautique. EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : une fiche documentaire sur ta championne préférée, une technique expliquée, une tactique pour jouer, un quiz et un lexique.