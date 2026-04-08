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Luis Enrique l'acharné

Thomas Goubin

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Il a bâti le PSG qui a enfin décroché la Ligue des champions. Depuis, Luis Enrique est porté aux nues. Pourtant, l'Asturien a longtemps divisé. Frontal, entier, intransigeant, il n'a jamais cherché à plaire et s'en est toujours très bien accommodé. Mais derrière cette façade rugueuse et ce visage anguleux se cache un homme affable, drôle, généreux. Un ex-joueur et un coach pour qui le collectif est une valeur sacrée. Chez lui, pas de star. Tous brillent. Et son PSG, chef-d'oeuvre absolu, a fini par faire taire tous les sceptiques et balayé les derniers doutes qui entouraient encore l'ancien sélectionneur espagnol. Luis Enrique, c'est surtout un temps d'avance permanent. Nutrition, préparation physique, mental, staff d'élite : un esprit pionnier, prêt à s'adapter en permanence. Il anticipe tout. Il galvanise tout. Il annonce que l'équipe sera meilleure sans Mbappé ? Elle le devient ! Il réinvente Dembélé en neuf et demi ? "Dembouz" décroche le Ballon d'or. Pas un sorcier. Un acharné. De Gijón à Rome, de Barcelone à Poissy, ce livre raconte un leader-né qui ne lâche jamais, un bâtisseur obsédé par une chose : faire briller le collectif jusqu'à l'excellence.

Par Thomas Goubin
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Thomas Goubin

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Football

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Luis Enrique l'acharné

Thomas Goubin

Paru le 08/04/2026

248 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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