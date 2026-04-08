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Johnny Clem

Philippe Charlot, Miras

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Engagé à 9 ans, sergent à 12. Le plus innocent des braves... A l'aube de la Guerre de Sécession, Johnny a neuf ans et pleure sa maman disparue tragiquement. Son père, seul avec trois jeunes enfants, va refaire sa vie. Autour d'eux, le monde s'agite. Les volontaires de l'Union, exaltés, se précipitent à l'appel du Président Lincoln. C'est cette nouvelle famille que Johnny va se choisir. Celle qui part pour les champs debataille et les plus terribles boucheries d'une guerre fratricide. A douze ans, sa bravoure lui vaudra ses galons de sergent et le surnom mythique de Johnny Shiloh. Mais derrière la légende se cache une autre réalité : celle d'un enfant qui s'est jeté corps et âme dans la folie des hommes, prisonnier d'une gloire à laquelle il ne pourra plus échapper.

Par Philippe Charlot, Miras
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Philippe Charlot, Miras

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Johnny Clem

Philippe Charlot, Miras

Paru le 08/04/2026

64 pages

Bamboo Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9791041115761
9791041115761
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