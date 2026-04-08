Hulk affronte Kang le Conquérant et se retrouve projeté en pleine Première Guerre mondiale... et ce n'est qu'un début. L'Abomination et le Docteur Fatalis entrent eux aussi dans la danse ! Un visage essentiel de l'univers de Bruce Banner fait d'ailleurs son apparition : le docteur Leonard Samson. Les épisodes réunis dans ce nouveau volume de HULK : L'INTEGRALE sont particulièrement rares : pour la plupart, ils n'avaient plus été réédités depuis la fin des années 70 ! Et les Avengers s'invitent eux aussi dans cette aventure.