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#Comics

1971

Walt Simonson, John Buscema, Walter Simonson

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Hulk affronte Kang le Conquérant et se retrouve projeté en pleine Première Guerre mondiale... et ce n'est qu'un début. L'Abomination et le Docteur Fatalis entrent eux aussi dans la danse ! Un visage essentiel de l'univers de Bruce Banner fait d'ailleurs son apparition : le docteur Leonard Samson. Les épisodes réunis dans ce nouveau volume de HULK : L'INTEGRALE sont particulièrement rares : pour la plupart, ils n'avaient plus été réédités depuis la fin des années 70 ! Et les Avengers s'invitent eux aussi dans cette aventure.

Par Walt Simonson, John Buscema, Walter Simonson
Chez Panini comics

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Auteur

Walt Simonson, John Buscema, Walter Simonson

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1971

Walt Simonson, John Buscema, Walter Simonson

Paru le 08/04/2026

256 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039141741
9791039141741
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