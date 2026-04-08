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#Album jeunesse

Les larmes

Sibylle Delacroix

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Un album tendre pour apprivoiser les pleurs Petites ou grosses, bruyantes ou silencieuses, les larmes font partie de la vie. Tout le monde pleure, les enfants comme les adultes. Avec délicatesse et poésie, cet album explore ces moments où l'émotion déborde, où le chagrin s'exprime... et s'apaise. Une invitation à accueillir les pleurs sans crainte ni jugement, comme une étape précieuse pour grandir. Un livre qui réconforte et libère la parole Les pleurs peuvent impressionner, mais ils sont aussi un moyen d'exprimer ce qui pèse sur le coeur. Grâce à des mots simples et des images douces, ce livre permet aux enfants de mettre des mots sur leurs émotions et aux adultes d'accompagner ces instants avec bienveillance. Une lecture précieuse pour aider les petits à comprendre et accepter leurs propres larmes. Un album sensible par une autrice reconnue Sibylle Delacroix, autrice et illustratrice talentueuse, signe ici un livre d'une grande douceur. Ses illustrations à la mine de plomb, épurées et expressives, donnent toute leur justesse aux émotions des personnages. Après Graines de sable et Rêve de neige, cet album est réédité en version tout-carton, résistant et parfaitement adapté aux petites mains.

Par Sibylle Delacroix
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Sibylle Delacroix

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Tout-carton

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Les larmes

Sibylle Delacroix

Paru le 08/04/2026

26 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

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Scannez le code barre 9791036385544
9791036385544
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