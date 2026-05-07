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Le goût de la Normandie

Collectifs, Véronique Petit

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Quand on évoque la Normandie, on pense pommiers, pluie, vaches laitières, chevaux et labours, bocages, forêts, landes, marais, vallons et collines, boucles de la Seine et rivières, églises, châteaux et manoirs, falaises, crevettes grises et plages à marée basse... Cette région ouverte sur la mer a une histoire bouleversée : elle a subi les envahisseurs scandinaves et anglais, la guerre de Cent Ans, puis fut meurtrie et ravagée par les bombardements alliés qui devaient libérer la France de l'occupation allemande. Mais c'est aussi un pays austère et rural, empreint de piété populaire, qui a conservé des traditions fortes. Découverte d'une région aux multiples identités en compagnie de Victor Hugo, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Maurice Leblanc, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Alain, la comtesse de Ségur, Jacques Prévert, Claudie Gallay, Léopold Sédar Senghor, Romain Gary, Pascal Jardin, Julian Barnes, Philippe Delerm et bien d'autres...

Par Collectifs, Véronique Petit
Chez Mercure de France

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Auteur

Collectifs, Véronique Petit

Editeur

Mercure de France

Genre

Anthologies

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Le goût de la Normandie

Collectifs, Véronique Petit

Paru le 07/05/2026

144 pages

Mercure de France

9,50 €

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