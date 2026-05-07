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Exposer la nature

Collectif, Editions de Minuit

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Des cabinets de curiosités et ménageries royales aux parcs zoologiques et réserves naturelles, l'exposition de la nature a connu de nombreuses formes. Si elle traduit une volonté d'éduquer et de divertir, elle est aussi une démonstration de pouvoir, par laquelle l'Autre, étrange ou étranger, se trouve exhibé, transformé en spectacle. Longtemps, les institutions de la nature exposée ont ainsi contribué à légitimer, de part et d'autre des barreaux, la séparation entre humains et non-humains. Devant la nature encagée, se renforçait par contraste le sentiment de la liberté humaine. Aujourd'hui, les zoos modernes ont pour mission de simuler des espaces naturels et de sensibiliser aux extinctions et à la conservation des espèces menacées. De même, les musées anthropologiques réévaluent la frontière entre nature et culture, révélant la violence des collectes coloniales. Ce dossier met en lumière leur ambiguïté : entre héritages historiques débattus, émerveillement devant la diversité des vivants et urgence écologique. Sommaire : Nélia DIAS : "Entre conservation et extinction. Collections vivantes, collection du vivant" Anne LAFONT : "1933. L'avifaune africaine et le musée colonial" Aurélie DARBOURET : "Rencontrer les géants des mers, une enquête liquide et embarquée" Frédéric KECK : "Quand les animaux s'exposent" Guillaume BLANC : "De la terre, du pouvoir et des hommes" Entretien avec Guillaume BLANC : "Parler de nature revient toujours à parler d'humains" Pierre VINCLAIR : "Les possibilités du poème" Laurent JENNY : "De la photographie à la post-photographie" Jean-Loup BOURGET : "Les singuliers nocturnes de Wright of Derby" Thierry HOQUET : "L. D. T. Le langage de Donald Trump"

Par Collectif, Editions de Minuit
Chez Les Editions de Minuit

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Auteur

Collectif, Editions de Minuit

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Revues

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Exposer la nature

Collectif, Editions de Minuit

Paru le 07/05/2026

120 pages

Les Editions de Minuit

14,50 €

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