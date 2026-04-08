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#Album jeunesse

Les photos de Tino dans la savane

Marc Clamens, Laurence Jammes

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Appareil photo en main, Tino, un éléphanteau passionné des animaux, part en reportage dans la savane ! En tournant la page, Clic ! la photo se développe sous nos yeux et un animal apparaît... Un premier reportage animalier : effet waouh garanti ! Comme avec un polaroïd, les photos jaillissent de l'appareil (illustré dans la page), et créent la surprise et l'émerveillement à leur découverte. Une découverte originale et interactive des animaux de la savane. Les 6 photos montrent les animaux en action pris sur le vif : la girafe se régale de son repas, l'hippopotame prend son bain, le lion fait la sieste... En bonus, la dernière double-page propose un pêle-mêle d'autres photos. L'occasion de découvrir de nouveaux animaux de la savane et quelques selfies rigolos de Tino et son ami Risou l'écureuil !

Par Marc Clamens, Laurence Jammes
Chez Tourbillon

|

Auteur

Marc Clamens, Laurence Jammes

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres rabats, tirettes

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Les photos de Tino dans la savane

Marc Clamens, Laurence Jammes

Paru le 08/04/2026

16 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613243
9791027613243
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