Les photos de Tino dans la savane

Appareil photo en main, Tino, un éléphanteau passionné des animaux, part en reportage dans la savane ! En tournant la page, Clic ! la photo se développe sous nos yeux et un animal apparaît... Un premier reportage animalier : effet waouh garanti ! Comme avec un polaroïd, les photos jaillissent de l'appareil (illustré dans la page), et créent la surprise et l'émerveillement à leur découverte. Une découverte originale et interactive des animaux de la savane. Les 6 photos montrent les animaux en action pris sur le vif : la girafe se régale de son repas, l'hippopotame prend son bain, le lion fait la sieste... En bonus, la dernière double-page propose un pêle-mêle d'autres photos. L'occasion de découvrir de nouveaux animaux de la savane et quelques selfies rigolos de Tino et son ami Risou l'écureuil !