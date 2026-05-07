Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La pratique du LaHoChi

Didier Combé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage de référence pour comprendre les mécanismes subtils du LaHoChi et le pratiquer dans les règles de l'art. Découvrez un ouvrage véritablement exceptionnel pour décoder et pratiquer en conscience le LaHoChi, une méthode de soins énergétiques simple, puissante, efficace et profondément transformatrice. Totalement novateur dans son approche, cet ouvrage vous guide pas à pas dans une compréhension profonde de ce qu'est l'énergie universelle de vie, de sa structuration, de ses propriétés, ainsi que des mécanismes subtils menant à sa canalisation énergétique dans le cadre du LaHoChi et des soins énergétiques en général. En explorant son fonctionnement intime et les bienfaits multiples qu'il peut procurer, vous découvrirez comment le LaHoChi agit précisément pour harmoniser pleinement vos corps physique, émotionnel et mental, vos chakras, ainsi que toutes les dimensions subtiles de votre être. Complet, précis et riche en illustrations, chacun des chapitres de ce livre vous guidera avec précision vers une compréhension nouvelle et profonde des fondements de sa pratique. Que vous soyez débutant ou praticien confirmé, vous trouverez ici toutes les clés pour une pratique consciente et éclairée.

Par Didier Combé
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Didier Combé

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Magnétisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La pratique du LaHoChi par Didier Combé

Commenter ce livre

 

La pratique du LaHoChi

Didier Combé

Paru le 21/05/2026

292 pages

Le Courrier du Livre

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702930786
9782702930786
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.