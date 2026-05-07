La pratique du LaHoChi

L'ouvrage de référence pour comprendre les mécanismes subtils du LaHoChi et le pratiquer dans les règles de l'art. Découvrez un ouvrage véritablement exceptionnel pour décoder et pratiquer en conscience le LaHoChi, une méthode de soins énergétiques simple, puissante, efficace et profondément transformatrice. Totalement novateur dans son approche, cet ouvrage vous guide pas à pas dans une compréhension profonde de ce qu'est l'énergie universelle de vie, de sa structuration, de ses propriétés, ainsi que des mécanismes subtils menant à sa canalisation énergétique dans le cadre du LaHoChi et des soins énergétiques en général. En explorant son fonctionnement intime et les bienfaits multiples qu'il peut procurer, vous découvrirez comment le LaHoChi agit précisément pour harmoniser pleinement vos corps physique, émotionnel et mental, vos chakras, ainsi que toutes les dimensions subtiles de votre être. Complet, précis et riche en illustrations, chacun des chapitres de ce livre vous guidera avec précision vers une compréhension nouvelle et profonde des fondements de sa pratique. Que vous soyez débutant ou praticien confirmé, vous trouverez ici toutes les clés pour une pratique consciente et éclairée.