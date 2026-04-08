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#Album jeunesse

Nina et les abeilles

Nicola Killen

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Explore un jardin magique plein de merveilles, dans le monde rêveur de Nina Lorsque Nina entendit une abeille bourdonner devant sa fenêtre, elle ne put s'empêcher de partir avec elle à l'aventure ! L'insecte la mena jusqu'à un magnifique jardin secret rempli de petites créatures affairées et bourdonnantes... L'endroit était si charmant que la fillette y passa la journée entière. Quelques jours plus tard, Nina décida de créer son propre jardinet... Réussira-t-elle à en faire un lieu magique, source de bonheur pour les petites bêtes ?

Par Nicola Killen
Chez Quatre Fleuves

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Auteur

Nicola Killen

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Nina et les abeilles

Nicola Killen trad. Lucile Galliot

Paru le 08/04/2026

30 pages

Quatre Fleuves

12,90 €

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