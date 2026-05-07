Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le roi des citrouilles

Lylian, Audrey Molinatti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La petite Evelÿne, sorcière de son état, est toujours emprisonnée... Pour combien de temps ? L'éternité ! Son crime ? Etre liée à la magie de l'éther. Elle a eu beau expliquer que les pouvoirs de Mélyne Noirdejais lui avaient été transmis à son insu, rien n'y a fait. Son "chachat" Benedict la rejoint dans sa cellule et lui raconte sa propre rencontre avec Mélyne, bien des années auparavant, révélant à cette occasion qu'en lui, petit être sarcastique et trouillard, se cache en réalité un effroyable démon félin ! Bien pratique quand il s'agit de s'échapper... Car il est temps pour Evelÿne de faire appel au sorcier le plus puissant qui existe pour découvrir qui elle est vraiment et pourquoi elle maîtrise cette magie de l'éther, si redoutable qu'elle est interdite. Selon Chachat, ce sorcier n'est autre que celui que l'on nomme... le roi des citrouilles, au coeur des grandes forêts du Nord. Une dernière escale dans le beau Londres victorien, chez Neil Farfadet, et les voilà partis tous deux pour un long voyage. L'apprentissage est à présent terminé. Evelÿne va devoir prendre de grandes décisions et choisir elle-même son destin. Lylian et Audrey Molinatti terminent de la plus belle des façons la série Magic : après la naissance d'Evelÿne dans le premier tome, puis son éducation dans un monastère et sa formation auprès de maître Neil, ce dernier album est celui des grandes révélations... Dès sept ans, les enfants seront enchantés par notre petite sorcière et ses bêtises, mais surtout par sa gentillesse et son envie d'aider toutes les créatures fantastiques.

Par Lylian, Audrey Molinatti
Chez Dargaud

|

Auteur

Lylian, Audrey Molinatti

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le roi des citrouilles par Lylian, Audrey Molinatti

Commenter ce livre

 

Le roi des citrouilles

Lylian, Audrey Molinatti

Paru le 07/05/2026

48 pages

Dargaud

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505130765
9782505130765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.