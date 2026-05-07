La petite Evelÿne, sorcière de son état, est toujours emprisonnée... Pour combien de temps ? L'éternité ! Son crime ? Etre liée à la magie de l'éther. Elle a eu beau expliquer que les pouvoirs de Mélyne Noirdejais lui avaient été transmis à son insu, rien n'y a fait. Son "chachat" Benedict la rejoint dans sa cellule et lui raconte sa propre rencontre avec Mélyne, bien des années auparavant, révélant à cette occasion qu'en lui, petit être sarcastique et trouillard, se cache en réalité un effroyable démon félin ! Bien pratique quand il s'agit de s'échapper... Car il est temps pour Evelÿne de faire appel au sorcier le plus puissant qui existe pour découvrir qui elle est vraiment et pourquoi elle maîtrise cette magie de l'éther, si redoutable qu'elle est interdite. Selon Chachat, ce sorcier n'est autre que celui que l'on nomme... le roi des citrouilles, au coeur des grandes forêts du Nord. Une dernière escale dans le beau Londres victorien, chez Neil Farfadet, et les voilà partis tous deux pour un long voyage. L'apprentissage est à présent terminé. Evelÿne va devoir prendre de grandes décisions et choisir elle-même son destin. Lylian et Audrey Molinatti terminent de la plus belle des façons la série Magic : après la naissance d'Evelÿne dans le premier tome, puis son éducation dans un monastère et sa formation auprès de maître Neil, ce dernier album est celui des grandes révélations... Dès sept ans, les enfants seront enchantés par notre petite sorcière et ses bêtises, mais surtout par sa gentillesse et son envie d'aider toutes les créatures fantastiques.