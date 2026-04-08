Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le Cadeau du ciel

Chantal Mehiel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la mort n'était pas une fin... mais le plus beau des commencements ? A 44 ans, Emile pensait avoir tout : une famille aimante, une entreprise prospère, une vie bien remplie. Jusqu'à ce qu'un instant, un seul, fasse basculer son existence. Un accident. Un corps inanimé. Et la découverte inimaginable qu'il est... toujours vivant. Accueilli par sa mère disparue, guidé par des êtres de lumière, Emile franchit les étapes d'un monde invisible où l'Amour, la vérité et la liberté sont absolues. Il découvre ce qui se cache derrière le voile, les lois qui régissent l'Au-delà, et les liens indestructibles qui unissent les âmes. Entre émotions intenses, révélations bouleversantes et dialogues lumineux, Le Cadeau du Ciel est un voyage initiatique qui transforme à jamais le regard que l'on porte sur la vie... et sur ce qui nous attend après.

Par Chantal Mehiel
Chez Ali Baba

|

Auteur

Chantal Mehiel

Editeur

Ali Baba

Genre

Au-delà

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Cadeau du ciel par Chantal Mehiel

Commenter ce livre

 

Le Cadeau du ciel

Chantal Mehiel

Paru le 08/04/2026

214 pages

Ali Baba

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782956863120
9782956863120
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.