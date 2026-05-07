Dans ce nouvel ouvrage qui fait suite à Gorgones, Vince a produit des très petits dessins, d'autres très grands, des croquis au crayon, à la plume ou au pinceau, des peintures, des effluves de pop et de boudoir, des influences du décadentisme et de films des temps passés. Mais tout cela n'est que la toile de fond d'une fascination profonde : dessiner les courbes du corps féminin. Vêtues ou (le plus souvent) dévêtues, dans des situations cocasses ou périlleuses, les femmes sont au coeur de l'oeuvre de l'auteur, qui déploie tout son talent pour faire prendre corps, sans effort aucun, à une bacchanale de nymphes. Il réinvente sans cesse son sujet, le pare joyeusement de centaines de personnages différents et semblables, pin-up ou Femme Fatale, qui ne sont qu'une seule et même déclaration d'amour à la féminité.