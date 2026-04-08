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Prières et rituels pour protéger et purifier la maison

Catherine Oringer

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Nos maisons absorbent nos joies, nos peines, nos disputes et nos épreuves. Elles gardent en mémoire les énergies des événements passés et parfois, malgré le calme apparent, elles deviennent lourdes, oppressantes ou désordonnées. Ce livre vous propose des prières et des rituels sacrés pour transformer votre lieu de vie en un véritable sanctuaire de paix et de lumière. Vous y découvrirez comment purifier chaque pièce de votre habitation, éloigner les influences négatives et rétablir l'équilibre énergétique qui favorise la sérénité familiale. Grâce à des prières puissantes et à des rituels simples, vous apprendrez à sanctifier votre foyer, à protéger ses habitants et à élever son atmosphère spirituelle. Des formules anciennes et des pratiques accessibles vous guideront pas à pas pour bénir vos murs, vos chambres et vos espaces de vie, afin qu'ils deviennent des lieux de repos, de joie et de protection. Vous trouverez également des prières spécifiques pour apaiser les tensions, éloigner les querelles, protéger les enfants et inviter les anges gardiens à veiller sur votre maison jour et nuit. Cet ouvrage vous enseigne également comment utiliser des moyens naturels - comme l'eau bénite, l'encens ou les herbes sacrées - pour renforcer vos prières et instaurer une atmosphère de clarté et de purification. Chaque rituel est expliqué avec précision pour être facilement réalisé dans votre quotidien. Bien plus qu'un simple recueil, ce livre est un véritable manuel spirituel, destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre dans un lieu sain, apaisé et protégé. Vous apprendrez à transformer votre maison en un espace de lumière, où chaque pièce respire l'harmonie et la protection divine.

Par Catherine Oringer
Chez Exclusif

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Auteur

Catherine Oringer

Editeur

Exclusif

Genre

Magie

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Prières et rituels pour protéger et purifier la maison

Catherine Oringer

Paru le 13/05/2026

144 pages

Exclusif

15,00 €

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Scannez le code barre 9782848912226
9782848912226
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